11 ноября, 22:45

Город

Ледовую площадку на Красной площади откроют в начале декабря

Традиционный каток начали монтировать на Красной площади. Первые гости смогут посетить ледовую площадку уже в начале декабря. Кататься на коньках можно будет даже при плюсовой температуре благодаря специальной холодильной установке.

Параллельно заливают и другие столичные катки. Самый большой в Москве каток с искусственным покрытием будет на ВДНХ, он займет более 20 тысяч квадратных метров. В парке Горького каток впервые расположится перед аркой главного входа, а новинкой сезона станет каток на главной площади в "Лужниках".

