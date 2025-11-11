11 ноября, 22:45Город
Ледовую площадку на Красной площади откроют в начале декабря
Традиционный каток начали монтировать на Красной площади. Первые гости смогут посетить ледовую площадку уже в начале декабря. Кататься на коньках можно будет даже при плюсовой температуре благодаря специальной холодильной установке.
Параллельно заливают и другие столичные катки. Самый большой в Москве каток с искусственным покрытием будет на ВДНХ, он займет более 20 тысяч квадратных метров. В парке Горького каток впервые расположится перед аркой главного входа, а новинкой сезона станет каток на главной площади в "Лужниках".
