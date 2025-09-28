Форма поиска по сайту

28 сентября, 23:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского

В институте имени Н. В. Склифосовского провели уникальную операцию, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Хирурги провели трансплантацию фрагмента кисти от донора. Операция длилась девять часов и состояла из нескольких этапов, которые проходили в нескольких операционных. Кроме того, в таких случаях требуется специальная терапия, которая поможет не допустить отторжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинаобществовидеоАлексей Лазаренко

