28 сентября, 23:15Мэр Москвы
Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского
В институте имени Н. В. Склифосовского провели уникальную операцию, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.
Хирурги провели трансплантацию фрагмента кисти от донора. Операция длилась девять часов и состояла из нескольких этапов, которые проходили в нескольких операционных. Кроме того, в таких случаях требуется специальная терапия, которая поможет не допустить отторжения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.