11 ноября, 14:30

Город

В Парке Горького начался монтаж катка с искусственным льдом

В Парке Горького начался монтаж катка с искусственным льдом

В Парке Горького начались работы по установке сезонного катка с искусственным льдом, который впервые оборудуют перед Аркой Главного входа. Уже сейчас там установлена новогодняя ель, которая будет находиться в центре ледовой площадки, а вокруг разместят праздничные инсталляции.

Традиция заливки катка в Парке Горького существует более 90 лет, первый каток здесь открыли еще в 1931 году. В этом сезоне к привычным ледовым площадкам добавится набережная в музее-заповеднике "Коломенское", что расширит возможности для катания на коньках в Москве.

