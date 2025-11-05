Более 45 новых вагонов "Москва-2024" поступили в столичное метро с начала осени

В столичное метро с начала осени поступили 48 новых вагонов современной серии "Москва-2024". Они курсируют на Замоскворецкой и Троицкой линиях. Пассажиры уже отметили улучшенные характеристики вагонов: сквозные проходы, широкие дверные проемы и эффективные системы климат-контроля.

В департаменте транспорта подтвердили планы по дальнейшему обновлению парка метрополитена. В следующем году город получит более 350 вагонов новой модели "Москва-2026", а в течение ближайших двух лет – свыше 700 единиц подвижного состава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.