Новости

Новости

14 сентября, 09:30

Политика

Эксперты рассказали, как отмена американских санкций на "Белавиа" повлияет на россиян

Армия России освободила село Нивониколаевка в Днепропетровской области

Путин назвал Москву одним из лучших городов на планете

Около 65% иногородних избирателей проголосовали на экстерриториальных участках в Москве

Второй день голосования за глав регионов проходит в Москве

Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города в "Зарядье"

В ТЦ "Афимолл Сити" разместили флагманский пункт для голосования жителей регионов

Памфилова заявила, что выборы проходят в штатном режиме

ЦИК сообщил о почти 9 тыс проголосовавших на экстерриториальных участках Москвы за сутки

В Москве проходит второй день голосования в рамках Единого дня

Эксперты рассказали, как отмена американских санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" повлияет на россиян. По их мнению, практической пользы для российских пассажиров пока нет.

Политологи отметили, что США продолжат санкционное давление на Россию, несмотря на снятие ограничений с Белорусии. Они добавили, что шаг Вашингтона пока носит скорее символический характер и не приведет к реальным изменениям для российских граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоЕгор БедуляВладимир Баклан

