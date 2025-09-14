Эксперты рассказали, как отмена американских санкций на "Белавиа" повлияет на россиян

Эксперты рассказали, как отмена американских санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" повлияет на россиян. По их мнению, практической пользы для российских пассажиров пока нет.

Политологи отметили, что США продолжат санкционное давление на Россию, несмотря на снятие ограничений с Белорусии. Они добавили, что шаг Вашингтона пока носит скорее символический характер и не приведет к реальным изменениям для российских граждан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.