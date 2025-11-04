Новости мира: оранжевый уровень опасности объявили в Эквадоре из-за проснувшегося вулкана

Оранжевый уровень опасности объявили в Эквадоре. На западном побережье Южной Америки вновь проснулся Вулкан Эль-Ревентадор. Это один из самых активных вулканов в стране, от которого в 2002 году пострадало более двух миллионов человек.

В районе Шуджайя сектора Газа продолжились поиски останков израильских заложников при содействии Красного Креста. ХАМАС передал тела трех военнослужащих, опознанных как израильские военные. Общее число переданных, по последним данным, составляет 20 живых пленных и тела 20 из 28 погибших.

В доминиканской провинция Бараона затопило главные улицы, дороги и проспекты. На регион обрушились сильные ливни. Стихия затронула и соседние области. Из берегов вышло несколько рек. В итоге пострадали жилые дома, административные здания и соцобъекты.

