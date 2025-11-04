Форма поиска по сайту

04 ноября, 09:15

Происшествия

Новости мира: оранжевый уровень опасности объявили в Эквадоре из-за проснувшегося вулкана

Крупный пожар произошел на западе Москвы

Новости регионов: два человека погибли в ДТП в Иркутской области

ДТП произошло на севере Москвы

Пожар произошел в центре Москвы

Серьезное ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

Пожар произошел рядом со станцией "Третьяковская"

ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима

Новости мира: 20 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком в Индии

Оранжевый уровень опасности объявили в Эквадоре. На западном побережье Южной Америки вновь проснулся Вулкан Эль-Ревентадор. Это один из самых активных вулканов в стране, от которого в 2002 году пострадало более двух миллионов человек.

В районе Шуджайя сектора Газа продолжились поиски останков израильских заложников при содействии Красного Креста. ХАМАС передал тела трех военнослужащих, опознанных как израильские военные. Общее число переданных, по последним данным, составляет 20 живых пленных и тела 20 из 28 погибших.

В доминиканской провинция Бараона затопило главные улицы, дороги и проспекты. На регион обрушились сильные ливни. Стихия затронула и соседние области. Из берегов вышло несколько рек. В итоге пострадали жилые дома, административные здания и соцобъекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

