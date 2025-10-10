Форма поиска по сайту

10 октября, 14:15

Более 400 тыс пассажиров воспользовались автономным трамваем № 90 в Москве за месяц

Более 400 тысяч пассажиров воспользовались автономным трамваем № 90 за месяц, сообщила водитель-инструктор трамвайного депо имени Апакова Татьяна Полусохина.

Месяц назад по проспекту Академика Сахарова запустили новый маршрут от станции метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала. Этот участок стал первым в России, где трамваи "Львенок-Москва" курсируют на автономном ходу без контактной сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

