Reuters: Белый дом хочет запретить самолетам КНР летать над РФ при рейсах в США

Фото: depositphotos/nitinut380

Американские власти предлагают запретить китайским авиакомпаниям пролетать над российской территорией при рейсах в США и обратно, передает издание Reuters.

По данным журналистов, авиакомпании США давно критикуют действующее разрешение для перевозчиков из Китая пролетать над РФ. При этом правительство США запретило американским авиаперевозчикам совершать аналогичные перелеты.

Ранее СМИ сообщали, что Россия попросила ООН ослабить санкции на авиазапчасти и полеты из-за проблем с безопасностью. В частности, РФ обратилась к Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) и назвала ограничения в отношении нее в воздушном пространстве и сфере авиаобслуживания незаконными.

В сентябре США сняли ограничения с белорусской авиакомпании "Белавиа". Решение было официально принято президентом США Дональдом Трампом и утверждено всеми профильными ведомствами. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за начало процесса отмены санкций против республики.