США сняли ограничения с авиакомпании "Белавиа"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Andreas Arnold

США сняли ограничения с белорусской авиакомпании "Белавиа", заявил спецпредставитель американского президента Джон Коул на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

"Это решение было принято президентом (Дональдом Трампом. – Прим. ред), который сказал: "Сделайте это немедленно", – уточнил Коул.

По его словам, решение официально принято и утверждено всеми профильными ведомствами.

В свою очередь, Лукашенко на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым поблагодарил Соединенные Штаты за начало процесса отмены санкций против республики. Он отметил, что это не основное направление в совместной работе, но оно существует.

"Оно довлеет над экономикой, а экономика – это жизнь людей", – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

США ввели санкции против "Белавиа" в августе 2023 года. Тогда же в черный список попали восемь физических лиц, департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии и Минский завод гражданской авиации.