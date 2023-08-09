США расширили санкции против Белоруссии

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Вашингтон ввел новые санкции против Белоруссии, включив в черный список еще восемь физических и пять юридических лиц, а также одно воздушное судно. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства финансов США.

Уточняется, что ограничения, в частности, коснулись авиакомпании "Белавиа", департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии и Минского завода гражданской авиации.

До этого Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии, включив в него 38 физических и три юридических лица. Согласно заявлению, санкции расширили из-за ситуации в стране, а также по причине участия Белоруссии в спецоперации на Украине.

В свою очередь, в белорусском министерстве иностранных дел отметили, что Минск рассматривает решение ЕС ввести новые санкции против Белоруссии как продолжение недружественной политики и оставляет за собой право принять ответные меры.

Новые ограничения в МИД назвали очередной попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.



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