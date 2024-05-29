Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Белавиа"

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Суд общей юрисдикции ЕС отказал белорусской авиакомпании "Белавиа" в удовлетворении иска, по которому перевозчик хотел добиться снятия европейских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Таким образом, компания "Белавиа" продолжит находиться под санкциями. Кроме того, в постановлении сказано, что перевозчику теперь придется оплатить еще и судебные издержки.

Ранее суд Евросоюза постановил, что санкции в отношении РФ не запрещают российским гражданам, имеющим лицензии частного пилота, управлять самолетами в Европе. Была отвергнута трактовка Еврокомиссии и Европейского агентства безопасности полетов, которые считали, что запрет на полеты бортов, зарегистрированных в РФ, касается и полетов частных российских пилотов.