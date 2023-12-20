Суд ЕС разрешил россиянам с частными лицензиями управлять самолетами в Европе

Фото: depositphotos/nitinut380

Суд Евросоюза постановил, что санкции в отношении РФ не запрещают российским гражданам, имеющим лицензии частного пилота, управлять самолетами в Европе. Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что была отвергнута трактовка Еврокомиссии и Европейского агентства безопасности полетов, которые считали, что запрет на полеты бортов, зарегистрированных в РФ, касается и полетов частных российских пилотов.

В постановлении уточняется, что суд рассмотрел иск россиянки с гражданством Люксембурга, которая решила оспорить отказ о пилотировании. В документе добавляется, что на нее не распространяются ограничения.

"Запрет направлен исключительно на экономический или финансовый контроль самолета, а не на управление пилотом", – сказано в постановлении.

Ранее в СМИ сообщили, что 37 самолетов российских авиакомпаний могут арестовать в Европе. Перевозчики из РФ могут лишиться судов, которыми на данный момент владеет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Риск их ареста в зарубежных аэропортах может появиться после 20 декабря из-за судебного разбирательства в Высоком суде Ирландии.

19 сентября США внесли в санкционные списки три компании из России, имеющих отношение к авиации. Рестрикции были введены в отношении технического центра "Дельта-Аэро", компании "Аэросила" и АО "ОДК-Стар". Их подозревают в сотрудничестве с Ираном, а именно с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Санкции были рассчитаны на коллапс в транспортной отрасли России – Мишустин