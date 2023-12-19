В Европе захотели арестовать 37 самолетов российских авиакомпаний – СМИ

Фото: 123RF/bombaert

37 самолетов российских авиакомпаний могут арестовать в Европе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в авиационных властях и Минтрансе.

Уточняется, что перевозчики из РФ могут лишиться судов, которыми на данный момент владеет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Риск их ареста в зарубежных аэропортах может появиться после 20 декабря из-за судебного разбирательства в Высоком суде Ирландии.

Самолеты в разные года приобретала европейская "дочка" ГТЛК – GTLK Europe, говорится в тексте. Из-за санкций, которые ввели в отношении РФ весной этого года, она подпала под процедуру ликвидации. Ликвидаторы, в свою очередь, будут продавать имущество.

Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что парк воздушных судов в России перегружен самолетами иностранного производства, российские авиакомпании закупали их в слишком большом количестве. Президент РФ отметил, что лучше бы они озаботились рынком отечественной техники.

До этого сообщалось, что крупносерийные поставки импортозамещенных самолетов Superjet 100 российским авиакомпаниям планируется начать в 2024 году. Это будет новый самолет в импортозамещенном облике, где все системы и агрегаты будут отечественного производства.

Путин заявил, что РФ планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году