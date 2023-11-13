Крупносерийные поставки импортозамещенных самолетов SJ 100 планируется начать в 2024 году

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Крупносерийные поставки импортозамещенных самолетов Superjet 100 российским авиакомпаниям планируется начать в 2024 году, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Уточняется, что это будет новый самолет в импортозамещенном облике, где все системы и агрегаты будут отечественного производства. На данный момент идет программа испытаний всех систем и агрегатов для SJ 100. Первые самолеты передадут эксплуатантам после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации.

"В следующем году, как и планировалось, начнутся крупносерийные поставки этих лайнеров в российские авиакомпании", – добавили в "Ростехе".

Сейчас в разной степени готовности находятся 22 лайнера.

Ранее сообщалось, что импортозамещенный самолет SJ 100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре.

В сентябре опытный образец самолета Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет. Он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тысяч метров.

Как и во время первого полета, за штурвалом самолета находился командир Леонид Чикунов. Вторым пилотом стал Сергей Завалкин. Третьим членом экипажа был бортовой оператор Денис Велижанин.

Новая версия Sukhoi Superjet 100 – это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, в котором максимальное количество комплектующих импортозамещены. Проект был инициирован после введения против России западных санкций.



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