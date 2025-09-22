Reuters: Россия попросила ООН ослабить санкции в сфере авиации

Фото: depositphotos/gary718

Россия попросила ООН ослабить санкции на авиазапчасти и полеты из-за проблем с безопасностью, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Reuters.

По словам журналистов, РФ обратилась к Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) и назвала ограничения в отношении нее в воздушном пространстве и сфере авиаобслуживания незаконными.

Как указано в одном из российских документов, ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения странами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации.

Кроме того, критикуется закрытие воздушного пространства 37 государств для полетов российских авиакомпаний, приостановление действия сертификатов летной годности самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками, а также запреты на техобслуживание и страхование бортов.

Ранее Эфиопия отказала России в аренде гражданских лайнеров. По данным СМИ, Управление гражданской авиации страны не может отдавать распоряжения нацперевозчику относительно лизинга лайнеров. Помимо это, РФ находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами.