06 ноября, 06:15Город
Более 40% московских школьников выбрали предпрофессиональные классы
Более 40% московских школьников выбрали предпрофессиональные классы. Около 25 тысяч учащихся ждут на площадках столичных университетов, где преподаватели вузов помогут им в разработке собственных проектов и исследованиях.
В программе шесть направлений, а самые популярные в этом году – предпринимательское, IT и инженерное. Новые методы в образовании позволяют подросткам к окончанию школы обладать не только знаниями, но и конкретными прикладными навыками.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
