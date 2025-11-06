Форма поиска по сайту

06 ноября, 06:15

Более 40% московских школьников выбрали предпрофессиональные классы

Более 40% московских школьников выбрали предпрофессиональные классы. Около 25 тысяч учащихся ждут на площадках столичных университетов, где преподаватели вузов помогут им в разработке собственных проектов и исследованиях.

В программе шесть направлений, а самые популярные в этом году – предпринимательское, IT и инженерное. Новые методы в образовании позволяют подросткам к окончанию школы обладать не только знаниями, но и конкретными прикладными навыками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образование

