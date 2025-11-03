График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 07:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о строительстве новой школы в Метрогородке

В Метрогородке строят школу для 550 детей. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, учебное заведение возводят на Открытом шоссе около 1-го Иртышского проезда и Тагильской улицы. Пространство разделят на левое крыло, его займет начальная школа, и на правое – там будут средние и старшие классы.

В центральной части разместят общие помещения – столовую, зал для мероприятий, медиатеку и просторные зоны отдыха. У школы также будет свой собственный стадион.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

