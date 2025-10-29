В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол. Ожидается, что такая система поможет сократить пищевые отходы, так как имея выбор, дети едят более осознанно.

По словам авторов инициативы, бояться переедания из-за неограниченности порций не стоит. Роспотребнадзору предложили начать совместную работу с Минздравом и Минпросвещения для разработки обновленных технологических карт и типовых меню.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.