29 октября, 07:15

Политика

В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол

В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол. Ожидается, что такая система поможет сократить пищевые отходы, так как имея выбор, дети едят более осознанно.

По словам авторов инициативы, бояться переедания из-за неограниченности порций не стоит. Роспотребнадзору предложили начать совместную работу с Минздравом и Минпросвещения для разработки обновленных технологических карт и типовых меню.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

