Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 08:30

Политика

Российская армия уничтожила временный лагерь ВСУ в зоне СВО

Российская армия уничтожила временный лагерь ВСУ в зоне СВО

Новости мира: протесты против мигрантов и радикального исламизма начались в Британии

Флористы заявили, что в России не будет проблем из-за запрета на ввоз растений из ЕС

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Новости мира: сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре

В России предложили подтверждать отсутствие давления на хозяина при продаже квартиры

Список опасных пород собак могут расширить в России

В России могут сдвинуть начало рабочего дня зимой

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Российская армия уничтожила временный лагерь ВСУ в зоне специальной военной операции на Сватовско-Купянском направлении. Артиллеристы из "Западной" группировки ударили по позициям ВСУ из систем "Град".

В это же время экипаж танка Т-72 помог уничтожить украинские укрепления и бронемашину на Красноармейском направлении. По словам военных экспертов, Армия России продолжает наступать в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляПолина Брабец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика