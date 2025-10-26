Российская армия уничтожила временный лагерь ВСУ в зоне специальной военной операции на Сватовско-Купянском направлении. Артиллеристы из "Западной" группировки ударили по позициям ВСУ из систем "Град".

В это же время экипаж танка Т-72 помог уничтожить украинские укрепления и бронемашину на Красноармейском направлении. По словам военных экспертов, Армия России продолжает наступать в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.