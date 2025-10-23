23 октября, 13:30Политика
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины
Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины в ночь на 23 октября, сообщило Минобороны России.
Ранее подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли Павловку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Александровки, Алексеевки в Днепропетровской области и нескольким поселениям в Запорожье.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.