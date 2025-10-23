Форма поиска по сайту

23 октября, 13:30

Политика

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины

В РСТ рассказали, как новые антироссийские санкции ЕС скажутся на внутреннем туризме

Мария Захарова прокомментировала новые санкции Евросоюза в адрес России

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Пассажир московского трамвая напал на контролера

Российская армия освободила Павловку в Запорожской области

Альянс коренных народов Эквадора прекратил протесты

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

В Госдуме предложили ввести ипотеку под 4–6% для специалистов ключевых отраслей

"Новости дня": Минстрой подготовил законопроект о переходе на электронные квитанции

Российские войска нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины в ночь на 23 октября, сообщило Минобороны России.

Ранее подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли Павловку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Александровки, Алексеевки в Днепропетровской области и нескольким поселениям в Запорожье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Спецоперация на Украине
