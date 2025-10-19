Новости мира: Израиль и ХАМАС обвинили друг-друга в срыве договоренностей

Израиль и палестинское движение ХАМАС обвинили друг-друга в срыве договоренностей. Руководство ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ продолжает обстреливать сектор Газа и ограничивает поступление гуманитарной помощи. В Израиле заявили, что ХАМАС до сих не вернул все тела погибших заложников. Боевики движения передали останки лишь десять из 28 пленников. Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что готов возобновить масштабные боевые действия в Газе, если все условия соглашения не будут выполнены.

На Гавайях произошло мощное извержение вулкана, которое продолжалось почти 7,5 часа. Фонтаны лавы высотой до 500 метров выпустил один из самых активных действующих на Земле вулканов Килауэа. Специалисты сообщают, что угрозы населенным пунктам нет.

