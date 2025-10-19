Форма поиска по сайту

19 октября, 16:30

Политика

Новости мира: Израиль и ХАМАС обвинили друг-друга в срыве договоренностей

В Госдуме сообщили, что 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году

Госдума предложила ввести новую проверку на "Госуслугах" при сделках с недвижимостью

ВС РФ освободили населенный пункт Плещеевка в ДНР

Новости мира: миллионы жителей США вышли на акцию протеста против Трампа

Новости мира: Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность саммита РФ и США

Новости мира: количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек

В Госдуме напомнили о праве отказаться от участия в субботнике на работе

Российская армия освободила за неделю 8 населенных пунктов в зоне СВО

Новости мира: Будапешт выразил готовность обеспечить безопасность встречи Путина и Трампа

Израиль и палестинское движение ХАМАС обвинили друг-друга в срыве договоренностей. Руководство ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ продолжает обстреливать сектор Газа и ограничивает поступление гуманитарной помощи. В Израиле заявили, что ХАМАС до сих не вернул все тела погибших заложников. Боевики движения передали останки лишь десять из 28 пленников. Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что готов возобновить масштабные боевые действия в Газе, если все условия соглашения не будут выполнены.

На Гавайях произошло мощное извержение вулкана, которое продолжалось почти 7,5 часа. Фонтаны лавы высотой до 500 метров выпустил один из самых активных действующих на Земле вулканов Килауэа. Специалисты сообщают, что угрозы населенным пунктам нет.

