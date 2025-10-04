Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 23:15

Происшествия

Новости мира: россиянка погибла при наводнении в Болгарии

Новости мира: россиянка погибла при наводнении в Болгарии

Один человек погиб в ДТП на внешней стороне 89-го км МКАД

Новости регионов: число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский выросло до 2

ДТП произошло на внешней стороне 89-го км МКАД

Кровля административного здания загорелась на Сущевской улице в Москве

Новости мира: протестующие ворвались на территорию президентской резиденции в Тбилиси

Новости мира: аэропорт Амстердама задержал более 150 рейсов из-за непогоды

Новости регионов: пожар охватил административное здание в Нижегородской области

Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне МКАД

Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

В Болгарии в результате сильного наводнения погибла туристка из Санкт-Петербурга. Она стала четвертой жертвой стихии. 58-летнюю женщину обнаружили среди грязи и обломков деревьев на вилле.

В Тбилиси сторонники оппозиции и евроинтеграции устроили беспорядки после муниципальных выборов. Митингующие разгромили территорию президентского дворца и центральную площадь. Спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика