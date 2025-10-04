Новости мира: россиянка погибла при наводнении в Болгарии

В Болгарии в результате сильного наводнения погибла туристка из Санкт-Петербурга. Она стала четвертой жертвой стихии. 58-летнюю женщину обнаружили среди грязи и обломков деревьев на вилле.

В Тбилиси сторонники оппозиции и евроинтеграции устроили беспорядки после муниципальных выборов. Митингующие разгромили территорию президентского дворца и центральную площадь. Спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

