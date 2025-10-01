Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 22:15

Общество

Новости мира: мощный торнадо прошел над одним из городских округов Китая

Новости мира: мощный торнадо прошел над одним из городских округов Китая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 октября

"Миллион вопросов": садовод рассказала, как подготовить участок к зиме

Пожилые граждане РФ получат электронные пенсионные удостоверения с 1 октября

Атмосферное давление опустится до 758 мм ртутного столба в Москве 2 октября

"Вопрос спорный": москвичи стали реже откладывать деньги на будущее

Новости социального блока Москвы

Собянин: участниками "Московского долголетия" стали почти 700 тыс горожан

Михаил Мишустин вручил премии правительства России в области образования в Москве

Самозанятые смогут получить кредитные каникулы с 1 октября

Мощный торнадо прошел над одним из городских округов Китая. Жители запечатлели на видео огромный вихрь над их домами. По словам синоптиков, это произошло из-за так называемой конвективной погоды, когда теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Помимо торнадо, в такую погоду обычно происходят ливни, грозы и град.

В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом. Как сообщают пожарные, ЧП произошло в районе Бронкс. Судя по опубликованным фото, рухнула часть стены. О жертвах и пострадавших пока не сообщалось. Местные СМИ называют причиной взрыв газа.

В Мюнхене обнаружено тело второго погибшего в результате поджога жилого дома и взрывов. Как сообщили в полиции, местный житель застрелил 90-летнего отца и ранил мать и дочь из-за спора о наследстве. После этого он поджег дом своих родителей и покончил с собой. При этом мужчина оставил письмо с угрозой устроить бомбическое событие на празднике "Октоберфест", который проходит в Мюнхене. В итоге фестиваль временно закрыли для проверки, после чего он возобновил работу.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодапроисшествияза рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика