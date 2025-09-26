Юрист Георгиева: за установку камер на даче могут оштрафовать на 15 тысяч

В России начался сезон осенних штрафов для дачников, предупредили юристы. За что и как могут наказать садоводов, разбиралась Москва 24.

Оштрафуют за листья?

Осенью контролирующие органы особенно пристально следят за деятельностью дачников, отметила в разговоре с "Лентой.ру" профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. В частности, они обращают внимание на самовольные постройки, которые появились в течение сезона.

"Штрафы могут достигать для физических лиц до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 1 миллиона. Дополнительно может потребоваться снос незаконно возведенных конструкций за счет нарушителя", – рассказала эксперт.

Кроме того, штраф от 5 до 15 тысяч рублей могут получить дачники, которые сжигают на приусадебных участках листву, ветки и прочие растительные остатки. Чтобы избежать наказания, нужно делать все строго в соответствии с правилами противопожарного режима РФ, утвержденными постановлением правительства, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист По закону надо сжигать листву в яме глубиной не менее 30 сантиметров и не более метра в диаметре. Либо же можно сделать это в емкости из негорючих материалов, например металлической. Объемом она должна быть не более 1 кубического метра.

Даже если яма или емкость соответствуют параметрам, важно не накладывать в нее слишком много мусора. Если сгораемые материалы будут выпадать из нее и тем самым повышать риск распространения пламени, за это тоже вправе оштрафовать, предупредила юрист.

Также следует учитывать, что закон разрешает сжигать листву, ветки и сухую листву лишь на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек.

"Правда, речь идет именно об открытом огне: про закрытый в законе ничего не сказано. Поэтому я бы рекомендовала просто положить на яму или емкость, скажем, железный лист. Тогда это будет безопасно и не приведет к штрафам", – отметила Георгиева.

Еще один штраф могут получить те, кто в связи с окончанием сезона решил установить на участке видеокамеры для слежки за территорией.





Алла Георгиева юрист Если окажется, что объектив хотя бы частично направлен на соседний участок, это нарушает права живущих рядом. Камера периодически будет фиксировать их лица, а это биометрические данные, которые собирать запрещено.

Если соседи обратятся с жалобой на незаконную видеосъемку в суд, владельца камер могут оштрафовать на 10–15 тысяч рублей. При повторном нарушении наказание в два раза выше – от 15 до 30 тысяч, подчеркнула эксперт.

Пойдет в компост

Все листья из сада осенью надо обязательно убирать, однако не обязательно их для этого сжигать. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Листва – источник грязи и заразы, которая могла появиться на деревьях за лето. Она будет распространяться и приведет к заражению сада в следующем сезоне. К тому же весной обычно на такие дела уже нет времени", – отметила эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Но листва может быть полезна на огороде. В частности, ей можно укрыть грядки с холодостойкими растениями. Например, чеснок или обрезанные многолетники. Листва много тепла не дает, однако убережет зимой от сильных морозов.

К тому же из листьев получается прекрасный компост. Даже если на них есть возбудители заболеваний, они погибают при температуре, которая держится в компостной куче. Тем более что в идеале компост готовится не один, а два года. После этого можно смело класть его в грядки, подчеркнула Воронова.

Она также отметила, что компост не стоит делать из одних только палых листьев: в нем должны быть разные фракции. Поэтому следует положить слой листвы, потом каких-нибудь сорняков и веток, а сверху посыпать немного земли. В противном случае в компосте образуется плесень, заключила садовод.

