Юрист Георгиева: за установку камер на даче могут оштрафовать на 15 тысяч

В России начался сезон осенних штрафов для дачников, предупредили юристы. За что и как могут наказать садоводов, разбиралась Москва 24.
Оштрафуют за листья?
Осенью контролирующие органы особенно пристально следят за деятельностью дачников, отметила в разговоре с "Лентой.ру" профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. В частности, они обращают внимание на самовольные постройки, которые появились в течение сезона.
"Штрафы могут достигать для физических лиц до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 1 миллиона. Дополнительно может потребоваться снос незаконно возведенных конструкций за счет нарушителя", – рассказала эксперт.
Кроме того, штраф от 5 до 15 тысяч рублей могут получить дачники, которые сжигают на приусадебных участках листву, ветки и прочие растительные остатки. Чтобы избежать наказания, нужно делать все строго в соответствии с правилами противопожарного режима РФ, утвержденными постановлением правительства, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.
Даже если яма или емкость соответствуют параметрам, важно не накладывать в нее слишком много мусора. Если сгораемые материалы будут выпадать из нее и тем самым повышать риск распространения пламени, за это тоже вправе оштрафовать, предупредила юрист.
Также следует учитывать, что закон разрешает сжигать листву, ветки и сухую листву лишь на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек.
"Правда, речь идет именно об открытом огне: про закрытый в законе ничего не сказано. Поэтому я бы рекомендовала просто положить на яму или емкость, скажем, железный лист. Тогда это будет безопасно и не приведет к штрафам", – отметила Георгиева.
Еще один штраф могут получить те, кто в связи с окончанием сезона решил установить на участке видеокамеры для слежки за территорией.
Если соседи обратятся с жалобой на незаконную видеосъемку в суд, владельца камер могут оштрафовать на 10–15 тысяч рублей. При повторном нарушении наказание в два раза выше – от 15 до 30 тысяч, подчеркнула эксперт.
Пойдет в компост
Все листья из сада осенью надо обязательно убирать, однако не обязательно их для этого сжигать. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Листва – источник грязи и заразы, которая могла появиться на деревьях за лето. Она будет распространяться и приведет к заражению сада в следующем сезоне. К тому же весной обычно на такие дела уже нет времени", – отметила эксперт.
К тому же из листьев получается прекрасный компост. Даже если на них есть возбудители заболеваний, они погибают при температуре, которая держится в компостной куче. Тем более что в идеале компост готовится не один, а два года. После этого можно смело класть его в грядки, подчеркнула Воронова.
Она также отметила, что компост не стоит делать из одних только палых листьев: в нем должны быть разные фракции. Поэтому следует положить слой листвы, потом каких-нибудь сорняков и веток, а сверху посыпать немного земли. В противном случае в компосте образуется плесень, заключила садовод.