Юрист Георгиева объяснила, как законно продать урожай со своего огорода

Фото: 123RF/irinashatilova

Излишки урожая, а также собранные в лесу ягоды и грибы можно законно продавать на рынках и сезонных ярмарках. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, не обязательно оформлять статус индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятость, чтобы продавать свой урожай.





Алла Георгиева юрист Дачники законно могут делать это на рынках или сезонных ярмарках. Но при условии, что их участок не превышает 50 соток, а урожай был выращен без привлечения наемных работников. В противном случае это будет считаться предпринимательской деятельностью.

При этом даже во время торговли в разрешенном месте к продавцу может подойти сотрудник полиции с вопросом, на каком основании он реализует товар.

"На этот случай надо взять справку о наличии земельного участка. Если это домик в деревне, ее можно запросить у местной администрации, а если в садовом товариществе – в его правлении. Как такая справка должна выглядеть, законом не установлено. Главное, чтобы в ней было указано, где находится участок и каков его размер", – отметила юрист.

Излишки собранных для себя грибов и ягод также можно продавать на рынках и сезонных ярмарках. Кроме этого, дикоросы законно сдавать за деньги предпринимателям и в магазины, добавила Георгиева.





Алла Георгиева юрист А вот продавать урожай самостоятельно возле своего участка, у дороги, у метро и так далее нельзя. Это будет считаться предпринимательской деятельностью без регистрации и специального разрешения. За это предусмотрен штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

При этом за торговлю на территории Москвы штраф будет выше и составит от 2,5 до 5 тысяч рублей, предупредила юрист.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева предостерегла от покупки ягод, фруктов и грибов на трассе. Она напомнила, что в них попадают токсичные вещества, выхлопные газы и тяжелые металлы. Употребление таких продуктов может привести к аллергическим реакциям и серьезному отравлению, рассказала эксперт.

