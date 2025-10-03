Новости регионов: в Санкт-Петербурге загорелось здание общественной организации

В Санкт-Петербурге загорелось здание общественной организации на Кирилловской улице. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 человек.

Смертельное ДТП произошло во Владимирской области. В Гусь-Хрустальном районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Известно о пятерых погибших и двоих пострадавших.

