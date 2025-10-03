Форма поиска по сайту

03 октября, 23:30

Происшествия

Новости регионов: в Санкт-Петербурге загорелось здание общественной организации

Новости регионов: в Санкт-Петербурге загорелось здание общественной организации

Новости регионов: в Сочи в результате ДТП пострадал мотоциклист

"Московский патруль": дело возбуждено после мошенничества с аппаратурой для концертов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 октября

Новости регионов: пять человек погибли в ДТП во Владимирской области

СК опубликовал новые кадры с мужчиной, который хотел похитить девочку в Балашихе

Новости регионов: молодой человек выстрелил в сторону женщины во время ссоры в Воронеже

Новости мира: пожар на нефтеперерабатывающем заводе локализовали в Калифорнии

Новости регионов: автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в Петербурге

Полиция задержала мужчину за попытку похищения ребенка в Балашихе

В Санкт-Петербурге загорелось здание общественной организации на Кирилловской улице. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 человек.

Смертельное ДТП произошло во Владимирской области. В Гусь-Хрустальном районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Известно о пятерых погибших и двоих пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

