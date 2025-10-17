"Новости дня": в Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах за отсутствие страховки

В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому штрафы за отсутствие обязательной страховки ОСАГО с камер будут приходить автовладельцам не чаще одного раза в сутки. Сейчас за езду без страховки инспекторы выписывают штраф 800 рублей за первое нарушение и от 3 до 5 тысяч рублей за повторное.

Камеры видеофиксации пока не используются для контроля за ОСАГО, но по поручению президента с мая идет работа по подключению 30 тысяч дорожных камер к системе "Паутина". Авторы законопроекта предложили ограничить количество штрафов в день одним, даже если нарушение зафиксируют несколько камер.

Подробнее – в программе "Новости дня".