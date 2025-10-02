Депутат Берулава выступил против лимитов стоимости подарка для учителя

Педагогам нельзя принимать подарки дороже трех тысяч рублей, напомнили юристы в преддверии Дня учителя 5 октября. При этом в Минпросвещения допустили, что в будущем этот лимит пересмотрят. Действительно ли необходимо ограничение по сумме и как выбрать идеальный презент для педагога, разбиралась Москва 24.

Вместо подарка – наказание

Педагогам запрещено принимать презенты, стоимость которых превышает три тысячи рублей. Об этом в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, в беседе с "Газетой.ру" напомнила адвокат Башкирской Республиканской Коллегии Адвокатов Лиля Каттакулова.

Она отметила, что ограничение стоимости закреплено в Гражданском кодексе под понятием "обычный подарок" и действует с 2008 года.

"Оно распространяется на работников различных государственных и муниципальных сфер, в том числе на сотрудников образовательных учреждений", – подчеркнула Каттакулова.

Эксперт уточнила, что сумма подарка не должна превышать трех тысяч, независимо от того, подарен он коллективом или отдельным родителем. Таким образом, букет цветов, книга, коробка конфет или недорогой сувенир не вызовут сомнений.





Лиля Каттакулова адвокат А вот дорогие гаджеты, ювелирные украшения или денежные подарки вполне могут стать поводом для проверки. Если у педагога возникают сомнения в стоимости подарка, закон дает ему право отказаться от него, чтобы не рисковать своим положением.

При нарушении правил учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по трудовому законодательству, вплоть до увольнения. Также пострадает и даритель: если подарок будет расценен как взятка, его тоже ждет наказание. Лимит установлен для того, чтобы предотвратить подобные ситуации, подчеркнула эксперт.

Однако в Минпросвещения РФ не исключили возможности увеличения максимально допустимой стоимости подарков и цветов для педагогов в будущем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ответ ведомства председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.





из ответа Минпросвещения РФ При условии положительного заключения антикоррупционной экспертизы, а также принимая во внимание общую экономическую ситуацию, Минпросвещения России считает возможным пересмотр предела допустимой стоимости подарка или цветов <…> для сотрудников образовательных организаций.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на действующую антикоррупционную норму, подарки учителям являются устоявшейся традицией. Это акт выражения признательности и знак внимания, приуроченный к профессиональным праздникам работников сферы образования, добавили там.

Что дарить?

Никаких лимитов стоимости подарков учителям быть не должно. Таким мнением с Москвой 24 поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава.





Михаил Берулава первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Самое главное в подарке для учителя – это если он преподнесен от всей души. Если есть возможность увеличить лимит его стоимости, почему бы этого не сделать. Я не вижу необходимости в том, чтобы были вообще какие-то ограничения для подарков. У нас сейчас очень много других дел в системе образования, в частности в школах, которыми нужно заниматься.

При этом депутат не исключил, что некоторые родители могут попытаться воспользоваться отменой лимитов для дачи педагогам взятки.

"Тем не менее учителя – очень грамотные люди и сами понимают, кто преподносит подарок от души, а кто нет. Поэтому педагоги в этом вопросе сами разберутся", – отметил Берулава.

Неактуальным действующий лимит назвала и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

"Как гласит действующее законодательство, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены. Я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена", – сказала парламентарий.

Однако эксперт по этикету Екатерина Богачева в беседе с Москвой 24, наоборот, посоветовала дарителям ограничиться действующим лимитом.





Екатерина Богачева эксперт по этикету Подарок не должен быть слишком дорогим – нужно ограничиться суммой в пределах трех тысяч рублей, чтобы избежать ситуации, когда его придется возвращать. Вообще, дорогие подарки в целом неуместны, так как могут быть восприняты как попытка влияния или ставят получателя в затруднительное положение.

В целом же она посоветовала преподносить подарок от всего класса, чтобы он воспринимался как презент от коллектива, а не от конкретного человека. Плюс, если это цветы, за одним большим букетом проще ухаживать, чем за множеством отдельных.

"Однако стоит избегать букетов из красных роз. Согласно этикету, эти цветы, особенно монобукет, говорят о пылких чувствах к человеку. Дарить его уместно любимой даме, но не учителю. Хотя далеко не все флористы знают об этом правиле", – предупредила Богачева.

По ее словам, с точки зрения этикета есть список безошибочных презентов. В него входят подарочные книги, например по искусству, либо конкретное издание по профильному предмету педагога. Еще один безошибочный подарок – красиво оформленные сладости. То есть не коробка конфет из магазина, а что-то собранное и красиво упакованное в кондитерской.

Еще один надежный вариант – качественная канцелярия. Например, ручка с гравировкой или кожгалантерейные подставки, способные сделать работу учителя комфортнее и эстетичнее. Также уместны изделия из фарфора: чайная пара или ваза для цветов. Все эти подарки не поставят учителя в неловкое положение, рассказала специалист.

А вот сертификаты с позиции этикета приравниваются к деньгам и потому не совсем уместны, предупредила эксперт.

"Также не рекомендуется дарить парфюмерию, косметику и средства гигиены – это сугубо личные вещи, которые человек обычно выбирает сам", – отметила специалист.

Табуированными являются и подарки, связанные с розыгрышами или шутками, даже если педагог обладает чувством юмора. Сфера образования предполагает соблюдение определенных рамок. Также не следует дарить алкоголь, заключила Богачева.

