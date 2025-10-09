09 октября, 19:00Общество
"Вопрос спорный": бездетным семьям в РФ предложили выдавать льготную ипотеку авансом
Национальное объединение строителей предложило выдавать льготную ипотеку в России авансом. Сейчас семьи получают господдержку на жилье только после рождения детей. По предложенной схеме супругам будет доступна льготная ставка и она сохранится, если в семье появится ребенок.
Сможет ли такая мера повысить рождаемость в стране? Нужно ли заводить детей только ради квартиры?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.