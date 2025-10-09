"Вопрос спорный": бездетным семьям в РФ предложили выдавать льготную ипотеку авансом

Национальное объединение строителей предложило выдавать льготную ипотеку в России авансом. Сейчас семьи получают господдержку на жилье только после рождения детей. По предложенной схеме супругам будет доступна льготная ставка и она сохранится, если в семье появится ребенок.

Сможет ли такая мера повысить рождаемость в стране? Нужно ли заводить детей только ради квартиры?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.