09 октября, 19:00

"Вопрос спорный": бездетным семьям в РФ предложили выдавать льготную ипотеку авансом

Первый снег в Москве может выпасть 14 октября

Искусствовед назвал критику скульптуры учительницы в Подмосковье необоснованной

Циклон "Барбара" принесет в Москву похолодание и дожди

"Новости дня": молодожены выбрали красивые даты для росписи в Москве в 2026 году

Пользователи соцсетей назвали скульптуру учительницы в Подмосковье неподобающей

"Техно": как китайские врачи лечат переломы с помощью укола

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 10 октября

Автор скульптуры учительницы в Подмосковье ответил на критику

Скульптуру учительницы раскритиковали в Подмосковье

Национальное объединение строителей предложило выдавать льготную ипотеку в России авансом. Сейчас семьи получают господдержку на жилье только после рождения детей. По предложенной схеме супругам будет доступна льготная ставка и она сохранится, если в семье появится ребенок.

Сможет ли такая мера повысить рождаемость в стране? Нужно ли заводить детей только ради квартиры?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

