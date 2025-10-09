Автор скульптуры учительницы в Подмосковье ответил на критику

В Подмосковье установка скульптуры учительницы возле гимназии в Дзержинском вызвала бурную реакцию. Жители критикуют откровенный наряд каменного педагога и сомнительное видео на смартфоне.

Автор композиции Александр Рожников заявил, что эскиз согласовали с городской администрацией, а название: "Здравствуй, школа", предложили местные жители. Скульптор отверг обвинения в эротичности, назвав их плодом больного воображения.

