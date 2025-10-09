Столичные невесты начали выбирать эпатажные сценарии для девичников

Столичные невесты все чаще отказываются от традиционных посиделок в пользу эпатажных и тематических сценариев для девичников. Популярность набирают как перформансы в общественных местах, например, в метро, так и погружение в русские традиции с народными костюмами и гаданиями.

Организаторы отмечают рост спроса на необычные форматы: онлайн-вечеринки для подруг из разных городов, йога-ретриты, квесты-сюрпризы и ковбойские вечеринки. Стоимость праздника варьируется от 50 тысяч до миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.