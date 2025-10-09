Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 07:45

Общество

Столичные невесты начали выбирать эпатажные сценарии для девичников

Столичные невесты начали выбирать эпатажные сценарии для девичников

Будущие молодожены Москвы разобрали все красивые даты 2026 года

Третий сезон программы профориентации начался в столичном центре "Профессии будущего"

310 детей родились в Москве 8 октября

"Утро": температура воздуха в Москве составит 14 градусов 9 октября

Россиянам рассказали о правилах приостановки работы при задержке зарплаты

Туман вновь накрыл столичный регион утром 9 октября

В ГД предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по ЖКХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 8 октября

"Миллион вопросов": трихолог рассказала, почему волосы начинают выпадать

Столичные невесты все чаще отказываются от традиционных посиделок в пользу эпатажных и тематических сценариев для девичников. Популярность набирают как перформансы в общественных местах, например, в метро, так и погружение в русские традиции с народными костюмами и гаданиями.

Организаторы отмечают рост спроса на необычные форматы: онлайн-вечеринки для подруг из разных городов, йога-ретриты, квесты-сюрпризы и ковбойские вечеринки. Стоимость праздника варьируется от 50 тысяч до миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДарья КрамароваНаиль ГубаевЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика