Туман вновь накрыл столичный регион утром 9 октября

В столичном регионе вновь наблюдается туман. Это явление сохраняется в Подмосковье с начала недели. Ближе к предстоящим выходным туман станет менее плотным и будет появляться более локально.

На данный момент самая низкая видимость зафиксирована на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, где она снижается до 700 метров. Водителей призывают быть внимательными за рулем и избегать резких маневров.

