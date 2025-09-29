Форма поиска по сайту

29 сентября, 07:30

Общество

Юристы напомнили о праве на компенсацию за нарушение трудового кодекса

Юристы напомнили о праве на компенсацию за нарушение трудового кодекса

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 29 сентября

Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского

Закрытие Международного инклюзивного форума креативных индустрий состоялось в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 сентября

Победительницей конкурса красоты "Мисс и Миссис ООН" стала 51-летняя россиянка

Мотопатруль ЦОДД завершил работу в этом сезоне

Аномальная погода ожидается этой зимой в России

Сергей Собянин: современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы

Синоптик рассказал, как изменится погода зимой в России через 30 лет

Юристы напомнили, что если работодатель нарушает нормы трудового кодекса и вынуждает сотрудников работать сверхурочно без согласия или оплаты, пострадавший может потребовать компенсацию морального вреда. По оценкам специалистов, сумма может достигать 50 тысяч рублей.

Адвокат Михаил Салкин уточнил, что платить будет не руководитель лично, а организация-работодатель. Рассмотрением таких дел занимаются суды. При необходимости назначается экспертиза, которая подтверждает причинно-следственную связь между действиями работодателя и ухудшением психического здоровья сотрудника.

