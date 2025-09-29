Юристы напомнили о праве на компенсацию за нарушение трудового кодекса

Юристы напомнили, что если работодатель нарушает нормы трудового кодекса и вынуждает сотрудников работать сверхурочно без согласия или оплаты, пострадавший может потребовать компенсацию морального вреда. По оценкам специалистов, сумма может достигать 50 тысяч рублей.

Адвокат Михаил Салкин уточнил, что платить будет не руководитель лично, а организация-работодатель. Рассмотрением таких дел занимаются суды. При необходимости назначается экспертиза, которая подтверждает причинно-следственную связь между действиями работодателя и ухудшением психического здоровья сотрудника.

