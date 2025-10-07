Депутаты ГД предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат в России

Фото: depositphotos/mizar_219842

В Госдуме предложили закрепить в России ежегодную индексацию зарплат, которая бы охватывала все сферы. С соответствующим предложением выступил председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере – бюджетной, не бюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции", – цитирует депутата ТАСС.

Нилов добавил, что уже обсуждает предлагаемые поправки с юристами. Соответствующие механизмы могут быть прописаны в Трудовом кодексе РФ.

По словам депутата, индексацию зарплат следовало бы проводить каждый год не раньше 1 февраля, так как в течение января считается реальная инфляция прошлого года. При этом отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты, указал Нилов.

В действующем Трудовом кодексе прописана норма, что работодателю необходимо обеспечить ежегодный рост заработной платы. Однако, как отметил Нилов, на практике этом может быть сделано не только через индексацию, но и с помощью премирования.

С 1 октября оклады сотрудников МВД РФ, Росгвардии, МЧС, военных, проходящих службу по призыву или контракту, повысились в 1,076 раза, то есть на 7,6%. Также были увеличены зарплаты сотрудников органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможенников и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Вместе с тем с 1 января 2026 года в стране вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В настоящее время он составляет 22 440 рублей. С начала следующего года его планируется увеличить более чем на 20%, до 27 093 рублей.