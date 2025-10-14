Форма поиска по сайту

14 октября, 07:30

Происшествия

Новости мира: массовые беспорядки произошли в испанском городе Витория-Гастейс

Девушка в Москве устроила пожар, вскрывая сейф родителей по указу мошенников

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, поджигавшего автомобили

Новости регионов: пьяного водителя без прав задержали в Вологодской области

Видео момента массовой аварии на Кутузовском проспекте опубликовали в соцсетях

Пациент разгромил машину скорой помощи на юге Москвы

Движение восстановлено после массовой аварии на Кутузовском проспекте

Новости мира: причиной столкновения поездов в Словакии названа невнимательность машиниста

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Массовые волнения произошли в испанском городе Витория-Гастейс после столкновений членов ультраправого движения "Испанская фаланга" и протестующих. Конфликт разгорелся в время демонстрации, участники которой выступают за единую страну. Беспорядки начались, когда оппоненты митинга предприняли попытку его сорвать. Полиции пришлось применить спецсредства. Порядка 20 человек оказались под стражей.

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Участники встречи отметили необходимость начала консультаций, чтобы реализовать весь план президента США Дональда Трампа. Он предусматривает отказ движения ХАМАС от управления анклавом. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу. На первом этапе ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив – отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитиказа рубежомвидеоДмитрий Козачинский

