Новости мира: массовые беспорядки произошли в испанском городе Витория-Гастейс

Массовые волнения произошли в испанском городе Витория-Гастейс после столкновений членов ультраправого движения "Испанская фаланга" и протестующих. Конфликт разгорелся в время демонстрации, участники которой выступают за единую страну. Беспорядки начались, когда оппоненты митинга предприняли попытку его сорвать. Полиции пришлось применить спецсредства. Порядка 20 человек оказались под стражей.

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Участники встречи отметили необходимость начала консультаций, чтобы реализовать весь план президента США Дональда Трампа. Он предусматривает отказ движения ХАМАС от управления анклавом. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу. На первом этапе ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив – отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем.

