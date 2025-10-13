Поджигатель автомобилей задержан на севере Москвы

Поджигателя машин задержали на севере Москвы. Последним он сжег автомобиль на Лихоборской набережной, рассказали в МВД РФ.

На допросе молодой человек признался, что действовал по заданиям, которые получал в мессенджере, расплатиться с ним обещали криптой. Организатор незаконного бизнеса сначала угрожал владельцам машин и требовал выкуп, чтобы с автомобилем ничего не случилось. Если получал отказ, обращался к исполнителю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.