10 октября, 07:00

Новости мира: молодежь вышла на массовый митинг в Мадагаскаре

Студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение в России

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

В Госдуме предложили обязать банки возвращать средства покупателю в течение 24 часов

Новости мира: Израиль завершил удары по Газе после соглашения о прекращении огня

"Новости дня": в России начали подготовку изменений в закон об ОСАГО

Новости мира: ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Российская армия освободила Новогригоровку в Запорожской области

В Мадагаскаре молодежь вышла на массовый митинг. Она требует отставки президента страны Андри Радзуэлина. Дошло до столкновений с силовиками. Полицейские ответили слезоточивым газом на попытки толпы забросать их камнями и файерами. Протесту предшествовали недельные беспорядки. Они вызваны дефицитом воды и электричества. Кроме того, молодые люди выступают против нищеты и коррупции.

Тайфун "Халонг" приблизился к Японии. Он прошел рядом с цепью островов Идзу. Там зафиксировали скорость ветра до 197 километров в час. Тайфун принес мощные проливные дожди. За сутки на островах выпало 280 миллиметров осадков. Власти предупредили жителей о разрушительных ветрах, оползнях, а также высоких волнах, которые могут привести к наводнениям в прибрежных районах.

