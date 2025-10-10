Новости мира: молодежь вышла на массовый митинг в Мадагаскаре

В Мадагаскаре молодежь вышла на массовый митинг. Она требует отставки президента страны Андри Радзуэлина. Дошло до столкновений с силовиками. Полицейские ответили слезоточивым газом на попытки толпы забросать их камнями и файерами. Протесту предшествовали недельные беспорядки. Они вызваны дефицитом воды и электричества. Кроме того, молодые люди выступают против нищеты и коррупции.

Тайфун "Халонг" приблизился к Японии. Он прошел рядом с цепью островов Идзу. Там зафиксировали скорость ветра до 197 километров в час. Тайфун принес мощные проливные дожди. За сутки на островах выпало 280 миллиметров осадков. Власти предупредили жителей о разрушительных ветрах, оползнях, а также высоких волнах, которые могут привести к наводнениям в прибрежных районах.

