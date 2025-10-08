Захарова пошутила, что Макрона "доконал" теневой флот РФ

Фото: depositphotos/vverve

Российский "теневой флот" окончательно "доконал" французского президента Эммануэля Макрона. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о запланированном выступлении лидера Франции 8 октября.

"Российский "теневой флот" доконал?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По информации газеты Le Figaro, Макрон выступит с заявлением вечером 8 октября по истечении 48-часового срока, который он отвел подавшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню на консультации по поводу выхода из сложившегося кризиса. Эксперты считают, что речь может пойти о роспуске Национального собрания Франции.

Лекорню подал в отставку в начале октября. Его срок на данном посту стал самым коротким за всю историю Франции. После этого лидер фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано призвала Макрона уйти в отставку.

Бюро Нацсобрания Франции планирует 8 октября рассмотреть предложение 104 депутатов об отрешении Макрона от власти. Пано выразила надежду на то, что бюро признает это предложение приемлемым. По законам Франции после этого проект об импичменте должна одобрить профильная комиссия.