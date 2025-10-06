Фото: kremlin.ru

У Франции нет настоящего президента, поэтому правительство страны просуществовало всего 14 часов. Об этом в мессенджере MAX написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон является "блестящим адвокатом Киева, закадычным дружбаном Германии и Британии, болтливым арбитром-неоколониалистом в Африке", однако на свою страну ему "плевать".

"Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше", – добавил зампред российского Совбеза.

Ранее французский премьер-министр Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял. Срок политика на посту премьера стал самым коротким за всю историю страны, так как его назначили на должность менее месяца назад – 9 сентября.

После этого лидер фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано призвала Макрона уйти в отставку. Она напомнила, что менее чем за год неудачу потерпели три главы правительства.