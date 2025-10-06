06 октября, 14:37Политика
Медведев заявил, что европейцы "оторвут головы уродцам" типа Мерца и Макрона
Фото: ТАСС/EPA/MANON CRUZ/POOL
Европейцы могут оторвать головы канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, это произойдет, если европейцы начнут "трястись от страха" перед дронами.
"Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови", – приводит RT слова Медведева.
Как отметил политик, версия "российского происхождения" инцидентов с беспилотниками в городах Европы возможна. Однако она сомнительна, поскольку "агенты и кроты" России "ждут отдельной команды".
Ранее страны "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Евросоюза, при этом обвинив во всем российскую сторону.
Медведев назвал пять возможных причин массовых полетов дронов над Европой. Среди версий: провокации украинских националистов для увеличения поставок оружия, деятельность пророссийских сил по дестабилизации Евросоюза, проверка систем ПВО, хулиганские действия и прямое использование дронов со стороны России.