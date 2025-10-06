Медведев заявил, что европейцы "оторвут головы уродцам" типа Мерца и Макрона

Фото: ТАСС/EPA/MANON CRUZ/POOL

Европейцы могут оторвать головы канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, это произойдет, если европейцы начнут "трястись от страха" перед дронами.

"Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови", – приводит RT слова Медведева.

Как отметил политик, версия "российского происхождения" инцидентов с беспилотниками в городах Европы возможна. Однако она сомнительна, поскольку "агенты и кроты" России "ждут отдельной команды".

Ранее страны "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Евросоюза, при этом обвинив во всем российскую сторону.

Медведев назвал пять возможных причин массовых полетов дронов над Европой. Среди версий: провокации украинских националистов для увеличения поставок оружия, деятельность пророссийских сил по дестабилизации Евросоюза, проверка систем ПВО, хулиганские действия и прямое использование дронов со стороны России.