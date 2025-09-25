Парламент Киргизии принял решение о досрочном самороспуске

Фото: 123RF/miragik

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск Законодательного собрания, передает РИА Новости.

Решение было принято единогласно. В ходе голосования на заседании за самороспуск выступили 84 депутата. По словам спикера парламента Нурланбек Тургунбек уулу, это необходимо для того, чтобы увеличить временной разрыв между выборами парламента, которые должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, которые планируются на январь 2027 года.

Действующий состав парламента продолжит работу до объявления даты выборов в новый созыв. Тургунбек заявил, что они должны пройти 30 ноября. Он также заверил, что предстоящее голосование пройдет честно и открыто.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о своем решении подать в отставку с поста председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Он также покинет пост главы правительства.

При этом о его планах покинуть пост ранее сообщали СМИ. По данным журналистов, решение было принято, чтобы избежать раскола в партии.

