Более 100 депутатов во Франции подписали проект об импичменте Макрона

Фото: AP Photo/Manon Cruz

Во Франции 104 депутата подписали проект об импичменте французского президента Эммануэля Макрона. Об этом рассказала лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.

Она заявила, что подписание документа произошло после народных манифестаций, и назвала это историческим моментом. Проект импичмента, по словам Пано, одобрили депутаты "Непокорившейся Франции", фракций заморских территорий, партий экологистов и коммунистов.

"Макрон должен уйти в отставку", – добавила парламентарий в социальной сети X.

Во Франции проходят массовые протесты, причиной которых стала политика экс-премьера Франсуа Байру. Местные депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии. Протестующие выступили за отставку Макрона и "прекращение его социальной и расистской войны".

Президент Франции заявил, что новым премьером станет министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Макрон также поручил ему провести консультации в парламенте, чтобы принять бюджет и достичь необходимых соглашений.

Общее число участников протестов составило минимум 175 тысяч по всей стране. По последним данным, в ходе беспорядков были задержаны по меньшей мере 473 человека.

