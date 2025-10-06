Французский политик Пано: Макрон должен уйти в отставку

Фото: ТАСС/EPA/BENOIT TESSIER

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку. С таким заявлением в соцсети X выступила лидер фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано, передает МК.

"Обратный отсчет начался. Макрон должен уйти", – написала она.

В своей публикации политик также напомнила, что премьер страны Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после своего назначения. При этом менее чем за год фиаско потерпели три главы правительства, указала она.

Лекорню возглавлял кабинет министров меньше месяца, что стало самым коротким сроком за всю историю Франции – его назначили на должность 9 сентября, а уже 6 октября Елисейский дворец сообщил, что французский премьер подал прошение об отставке и президент страны его принял.

До Лекорню на посту премьера был Франсуа Байру, который также подал в отставку. Это произошло, когда французские депутаты выразили недоверие его правительству. Поводом для этого послужили предложенные им меры жесткой экономии.

