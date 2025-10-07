Нацсобрание Франции рассмотрит предложение об отрешении Макрона от власти

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Бюро Нацсобрания Франции планирует 8 октября рассмотреть предложение 104 депутатов об отрешении от власти президента страны Эммануэля Макрона. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила лидер фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано.

Политик выразила надежду на то, что бюро признает это предложение приемлемым. По законам Франции после этого проект об импичменте должна одобрить профильная комиссия.

Затем за резолюцию должны проголосовать две трети депутатов нижней палаты парламента. После этого документ отправляют в верхнюю палату парламента. Для объявления импичмента главе государства необходимо, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат.

Ранее премьер страны Себастьян Лекорню подал в отставку. Его срок на данном посту стал самым коротким за всю историю Франции.

После этого Пано заявила, что Макрон должен уйти в отставку. Она также напомнила, что менее чем за год неудачу потерпели уже три главы правительства.



По мнению экспертов, отставка премьер-министра и его правительства ввергает французского лидера в хаос, а также усиливает и без того масштабную политическую нестабильность в государстве.

