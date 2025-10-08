Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 06:30

Политика

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

В Госдуме предложили создать платформу для бесплатного обмена детскими товарами

В России начали подготовку изменений в закон об ОСАГО

Новости мира: демонстрация в Берлине переросла в столкновения с полицией и задержания

В Госдуме рассказали о запрете размещать в подъездах списки должников с фамилиями

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Новости мира: большинство французов поддержали бы отставку Макрона

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

Российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в зоне СВО. Сначала бойцы "Южной" группировки войск в взяли под контроль село Федоровка в ДНР.

В то же время в Запорожской области продвинулись военнослужащие группировки войск "Восток" и выбили ВСУ из села Нововасилевское. Наземные группы начали наступление в районе населенного пункта Малая Токмачка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНаиль ГубаевДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика