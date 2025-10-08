Российская армия освободила сразу два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в зоне СВО. Сначала бойцы "Южной" группировки войск в взяли под контроль село Федоровка в ДНР.

В то же время в Запорожской области продвинулись военнослужащие группировки войск "Восток" и выбили ВСУ из села Нововасилевское. Наземные группы начали наступление в районе населенного пункта Малая Токмачка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.