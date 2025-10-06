Российская армия взяла под контроль село Кузьминовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

В указанном районе российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ сразу в нескольких населенных пунктах.

Всего по данным Минобороны за время проведения СВО уничтожены 667 самолетов ВСУ, 283 вертолета и около 88 тысяч беспилотников. Противник потерял больше 25 тысяч танков и боевых машин и 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.