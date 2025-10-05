Новости мира: митингующие в Тбилиси перекрыли дорогу у здания парламента

После субботних беспорядков в Тбилиси участники акции протеста перекрыли проспект Руставели, где расположено здание парламента. Несколько сотен митингующих держат в руках флаги Грузии, ЕС, Украины и США. При этом обстановка у парламента спокойная. Усиленных нарядов полиции нет.

В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы". В нем приняли участие более 500 тысяч человек. Люди прошли от мечети Айя-София до площади Эминеню, где и состоялся митинг. В руках демонстранты несли плакаты в поддержку палестинцев и с критикой действий израильских военных. Аналогичные шествия состоялись в ряде других турецких городов.

В Чикаго, Портленде и Вашингтоне проходят митинги – люди там вышли на акции против иммиграционной политики. Многих участников протестов уже задержали. При этом для разгона демонстрантов там используют резиновые пули, а также слезоточивые гранаты.

