"Известия": вандалы стали чаще портить автомобили россиян

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Страховые компании фиксируют резкий рост заявлений о порче автомобилей третьими лицами. Чаще всего водители сталкиваются с повреждением кузовных элементов, кражей деталей на парковке и поджогами. Об этом сообщает газета "Известия".

Число испорченных третьими лицами автомобилей в 2025 году выросло почти в полтора раза. В основном о вандализме заявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. В топ-10 также вошли Нижегородская область, Башкирия, Ростовская область, Пермский край, Самарская область и Краснодарский край.

Эксперты отмечают, что большая часть таких актов вандализма происходит на неохраняемых стоянках у дома или работы, а также на парковках у торговых центров.

Кроме того, наблюдается рост числа случаев воровства легкосъемных элементов автомобилей. Однако на данный момент эта проблема проявляется не так явно, как ожидали страховщики на фоне непростой ситуации с запчастями.

Ранее стало известно, что с 2025 года россияне смогут получать выплату по ОСАГО без учета износа автомобиля. Предполагается, что в законе будут прописаны обе компенсации, которые действуют и на данный момент – когда машину чинит страховщик, и когда пострадавшему выплачивают компенсацию. В итоговой сумме второго варианта будет все также учитываться износ (до 50%), в зависимости от возраста авто.