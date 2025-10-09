09 октября, 11:30Политика
Российская армия освободила Новогригоровку в Запорожской области
Российская армия освободила село Новогригоровка в Запорожской области. Бойцы зачистили от ВСУ более 190 строений и водрузили российские флаги.
Всего за время проведения СВО уничтожены 667 самолетов ВСУ, 283 вертолета и около 86 тысяч беспилотников. Противник потерял больше 25 тысяч танков и боевых машин и 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
