Медведев допустил, что ВСУ могут ударить ракетами Tomahawk по Европе

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут ударить ракетами Tomahawk по Европе. Об этом сообщает газета "Известия", которая ссылается на телеграм-канал политика.

"Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве", – иронично высказался он.

Медведев подчеркнул, что это должно быть ясно даже американскому лидеру Дональду Трампу. При этом заявления самого президента США зампред Совбеза РФ оценил как продолжение политики его предшественника Джо Байдена с целью получения Нобелевской премии.

Ранее Трамп подчеркивал, что практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. При этом он не уточнил, в чем именно оно заключается. Американский лидер указывал, что сначала собирается выяснить, как Киев планирует использовать эти ракеты.

Поставка Киеву Tomahawk станет серьезным шагом в эскалации конфликта, говорил в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем не менее, по его мнению, такой шаг все равно не изменит ситуацию на фронте для украинской стороны.

